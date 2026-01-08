Entra en operación la dirección del Sistema Estatal de Inteligencia en Veracruz

enero 8, 2026

Utilizará herramientas tecnológicas para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos a la población

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, la gobernadora Rocío Nahle determinó sustituir la Unidad de Análisis e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, por la Dirección General del Sistema Estatal de Inteligencia.

Se expidió un nuevo reglamento, el cual deroga el ordenamiento vigente desde agosto de 2020, que tiene el objetivo de fortalecer la estructura institucional y mejorar la prestación del servicio de seguridad pública en la entidad.

En el documento se establece que el fortalecimiento de la SSP es indispensable para preservar el Estado de Derecho, la paz social y la integridad de las personas en el territorio veracruzano, mediante corporaciones policiales profesionalizadas, transparentes y con estándares éticos y de calidad.

Tiene como finalidad regular la organización y funcionamiento de la dependencia, así como implementar adecuaciones a la nueva estructura orgánica, para fortalecer su capacidad operativa, optimizar los procesos de inteligencia y mejorar la coordinación interinstitucional, además de establecer nuevas líneas de mando que permitan un uso eficiente y responsable de los recursos destinados a la seguridad pública.

Entre las atribuciones de la nueva Dirección General del Sistema Estatal de Inteligencia se encuentra la implementación de herramientas tecnológicas, medios y recursos permitidos por la normatividad vigente, con el propósito de identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas que afecten la seguridad pública del estado.

El Reglamento destaca que esta Dirección tendrá como objetivo central fortalecer las capacidades de recolección, análisis y procesamiento de información de inteligencia, en apoyo a la toma de decisiones de la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

La persona titular de la Dirección General contará, entre otras, con las siguientes facultades:

Establecer mecanismos de colaboración con los órganos administrativos de la SSP para la recolección de información estadística que permita identificar oportunamente factores de riesgo, incluidos los relacionados con el sistema de reinserción social.

Diseñar, implementar y coordinar técnicas de obtención de información mediante análisis de campo y de gabinete, orientadas a la generación de productos de inteligencia para la identificación y comprensión de los fenómenos delictivos, en estricto apego a la legislación vigente.

Implementar protocolos de seguridad institucional para prevenir, detectar y atender riesgos o amenazas, tanto internas como externas, que puedan afectar la información, los procesos y el funcionamiento de la dependencia.

Coordinar acciones de intercambio de información que contribuyan a la detección de riesgos y amenazas en los centros de reclusión, con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención y reacción ante contingencias.

Además, el nuevo Reglamento contempla la creación de las Subsecretarías de Operaciones, Logística, y de Prevención, Participación Ciudadana y Reinserción Social, como parte de la reestructura integral de la SSP.