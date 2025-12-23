Endrick es presentado con el Olympique de Lyon

diciembre 23, 2025

En la mañana de este martes, el Real Madrid emitió un comunicado en sus redes sociales para informar que Endrick fue cedido por seis meses al Olympique de Lyon. El joven delantero brasileño llega a su segundo club en el fútbol europeo.

Endrick, que había llegado procedente del Palmeiras de Brasil, fue fichado por el gigante de la Champions en el mercado invernal de 2022 por 35 millones de euros, más variables. No obstante, su flamante incorporación llegó en el verano de 2024 con 18 años recién cumplidos, convirtiéndose en una de las apuestas más fuertes de cara al futuro.

En su primera temporada logró mostrar su talento y personalidad en distintos partidos, sumando 37 encuentros con 8 titularidades, registrando 847 minutos de juego y 7 goles.

Sin embargo, con el gran nivel goleador de Kylian Mbappé, la irrupción de un delantero con características más de área como Gonzalo García y la poca confianza de Xabi Alonso para darle minutos, hicieron que su papel se fuera relegando a suplente y en ocasiones a reserva.

Además, de cara al Mundial del 2026 y el dejar de ser parte de estas convocatorias internacionales, fueron las claves para que Endrick buscara un nuevo destino en el que pudiera desarrollar sus capacidades para poder jugar con continuidad y acudir al Scratch du Oro.

Con 19 años llega a uno de los máximos exponentes del balompié francés en un acuerdo de préstamo sin opción a compra que ronda el millón de euros, todo hasta el final de la presente temporada. Una vez terminada, regresa al Bernabéu y a Valdebebas con normalidad.

El joven atacante brasileño fue presentado oficialmente con el número 9, y estará disponible a partir de Enero para disputar la Ligue 1 y la Europa League.