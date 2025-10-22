Encabeza Ariadna Montiel inicio de entrega de apoyo a damnificados por lluvias

octubre 22, 2025
Redacción. Xalapa, Ver.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó el inicio del operativo de la primera entrega de apoyo a personas afectadas por las lluvias en comunidades de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Desde Poza Rica, Veracruz, precisó que el operativo de entrega de apoyo será a partir de este miércoles 22 al miércoles al 29 de octubre. En Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, se convocaron a cerca de 17 mil personas a recibir el primer apoyo, y en Poza Rica se entregarán los primeros 3 mil 500 apoyos-
El primer apoyo consiste en la entrega de 20 mil pesos para todos los afectados, se otorgará un vale de despensa y un vale de enseres que entregarán, que entregarán en su momento las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina y la Guardia Nacional en los cuatro estados.
La secretaria Montiel Reyes precisó que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto SMS con la fecha, hora y lugar donde deben acudir por la entrega del apoyo.
Para la entrega es necesario que la persona censada lleve:
- Talón de Censo (cintillo)
- Identificación oficial con fotografía (original y 2 copias)
En todos los Módulos de Bienestar instalados en las 4 entidades se cuenta con apoyo de los Servidores de la Nación.