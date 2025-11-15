Es tiempo de mujeres y la Transformación se profundiza con la Pensión

noviembre 15, 2025



Desde Palizada, Campeche, en la gira que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,

la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que, es tiempo de mujeres y son las

protagonistas de la transformación, por ello, la Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas

de 60 a 64 años se consolida, hace justicia y reconoce toda una vida de trabajo en el cuidado

de su familia.



“Hoy nuestra Presidenta está construyendo el segundo piso de la Transformación con un

mensaje muy claro, es tiempo de mujeres y por eso, con su liderazgo, estableció esta pensión

que beneficia a las mujeres de entre 60 y 64 años.



“Recibirán un depósito bimestral en su tarjeta del Banco del Bienestar, ya son casi 3 millones

de mujeres que reciben esta pensión para que cuando cumplan 65 años, de manera

automática pasen a la Pensión de Adultos Mayores y se duplique su ingreso”, destacó.



Señaló que la historia de México la escriben las mujeres, por ello siguiendo los principios del

Humanismo Mexicano, por instrucción de la Jefa del Ejecutivo Federal, la Pensión Mujeres

Bienestar se creó y puso en marcha antes de lo previsto, porque las mujeres ya han esperado

mucho tiempo y la entrega de este derecho, es posible porque los recursos, que le

pertenecen al pueblo, se ejercen con responsabilidad y honestidad.



“Las mujeres siempre hemos participado en las transformaciones que ha vivido México y hoy

con nuestra primer mujer Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, está cambiando la

historia de nuestro país, porque las mujeres estamos escribiendo la historia de México, no

Av. Paseo de la Reforma 116, Col. Juárez, 06600 Ciudad de México. Tel: (55) 5328 5000 www.gob.mx/bienestar

l

legamos solas, no llegó sola la Presidenta llegamos todas y lo hacemos con un principio

fundamental, mandar obedeciendo de la mano del pueblo”, precisó.Esta pensión no es un favor ni una dádiva, es un acto de justicia en favor de las mexicanas,

añadió Montiel Reyes al reiterar su compromiso de seguir trabajando con su labor en la

construcción de un país más justo, libre, igualitario y por las mexicanas, porque la labor de las

mujeres hace que el país progrese.