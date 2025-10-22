Plan Tajín: ya suman 27 mil comidas calientes preparadas y más de 11 mil paquetes alimentarios entregados

octubre 22, 2025

Poza Rica, Ver., miércoles 22 de octubre de 2025.- En las últimas 24 horas, a través del Plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se han distribuido 2 mil 559 raciones de comida caliente y 35 paquetes alimentarios a familias damnificadas por la vaguada y la depresión tropical 90E en la zona norte del estado.

Asimismo, el personal de la dependencia realizó limpieza en 25 domicilios y comercios, además del retiro de aproximadamente 630 metros cúbicos de desechos acumulados en la vía pública.

Desde el inicio de la contingencia, se han repartido un total de 27 mil 537 comidas calientes, 11 mil 228 paquetes alimentarios y 708 kits de limpieza.

El saldo de las acciones de apoyo asciende a 4 mil 61 personas rescatadas o trasladadas a refugios temporales, desinfección de 650 viviendas y locales comerciales, retiro de 4 mil 126 metros cúbicos de residuos sólidos, y coordinación de 59 operativos logísticos para el traslado y distribución de insumos.

La SSP mantiene desplegado de forma permanente a personal operativo en los municipios de Poza Rica y Pánuco, coordinadamente con autoridades municipales y dependencias estatales para garantizar seguridad y atención integral a la población afectada.