Programa de vivienda va por cumplir metas sexenal a mediados del 2026

enero 14, 2026

Se prevé, incluso, llegar a 2 millones de viviendas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El programa Vivienda para el Bienestar no solo superó sus metas previstas para 2025, sino que dejó sentadas las bases para alcanzar la mitad del objetivo sexenal en 2026, al consolidar una estrategia de construcción, subsidios, certeza jurídica y mejora de créditos que ya beneficia a millones de personas, informó Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Durante su presentación, la funcionaria destacó que el programa, impulsado principalmente a través del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y Fovissste, enfrenta un reto histórico: alcanzar un total de 1 millón 800 mil viviendas, de las cuales al menos 1 millón 250 mil corresponderán a nuevas construcciones concluidas.

Edna Vega explicó que la meta se distribuye de la siguiente manera:

• 1 millón 200 mil viviendas a cargo del Infonavit, por su capacidad financiera y operativa.

• 500 mil viviendas mediante la Conavi, enfocadas en población sin acceso a créditos tradicionales.

• 100 mil viviendas a través de Fovissste, destinadas a trabajadores del Estado.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo institucional para llegar al millón 800 mil viviendas”, subrayó la titular de la Sedatu.

La secretaria informó que en 2025 ya se logró la suscripción de 393 mil 686 viviendas mediante Infonavit y Conavi en todo el país, cifra que supera la meta originalmente establecida.

Estos proyectos:

• Beneficiarán a 1.4 millones de personas

• Se desarrollan en 478 proyectos

• Están distribuidos en 31 entidades federativas

Vega aclaró que la “suscripción” implica contar con suelo disponible, factibilidades técnicas, proyectos ejecutivos y contratos formalizados, lo que garantiza la viabilidad real de las obras.

En paralelo, el gobierno federal otorgó 420 mil subsidios, apoyos o créditos en 2025, superando también la meta anual.

Destaca el oriente del Estado de México, donde se concentraron más de 100 mil apoyos, beneficiando en total a 1.5 millones de personas.

Uno de los avances más relevantes fue la entrega de 270 mil documentos de certeza jurídica durante 2025, a través de:

• Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), con escrituras de lotes.

• Infonavit y Fovissste, con liquidación de créditos y regularización documental.

Estas acciones beneficiaron a 970 mil personas, brindándoles seguridad patrimonial y legal.

Edna Vega resaltó como un logro clave la mejora de las condiciones crediticias de lo que anteriormente se conocía como créditos impagables.

Gracias a ajustes realizados por Infonavit y Fovissste, se beneficiaron 4.8 millones de personas, reduciendo deudas, mensualidades y plazos, lo que representa un cambio estructural en la política de vivienda social.

De cara a 2026, la titular de Sedatu informó que la meta es construir 400 mil viviendas, lo que permitirá alcanzar casi el 50% de la meta sexenal.

Actualmente, el gobierno federal ya cuenta con reserva territorial suficiente para edificar hasta 900 mil viviendas, además de garantizar certeza jurídica a 200 mil familias adicionales.

En el caso del Insus, la meta de escrituración se multiplicará por diez, pasando de 20 mil a casi 200 mil escrituras, tras haber avanzado en todos los procesos técnicos y administrativos.

Finalmente, Edna Vega hizo un llamado directo a la ciudadanía para no caer en fraudes, al recordar que todos los trámites del programa son directos y sin intermediarios.

Recomendó consultar únicamente el portal oficial: www.viviendavienestar.gob.mx