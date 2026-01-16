En enero retendrán menos ISR a estos trabajadores; así cambia la tabla del SAT en 2026

enero 15, 2026

La Secretaría de Hacienda (SHCP) actualizó las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicables a ingresos gravables como salarios, bonos y comisiones. Con este ajuste, a partir del 1 de enero de 2026, millones de contribuyentes en México podrían ver una menor retención de ISR, sobre todo quienes no tengan aumento salarial.

La actualización es obligatoria por inflación: se activa cuando ésta supera el 10% (artículo 152 de la Ley del ISR). De acuerdo con cifras de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el umbral ya se rebasó con 13.21%, como inflación acumulada de noviembre 2022 a noviembre 2025.

Salvador Rotter Aubanel, de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores de México, explicó a UnoTV que, por ejemplo, con un ingreso de mil pesos diarios, la retención del ISR quedará en 4 mil 605 pesos, cuando antes estaba por arriba de los 5 mil. Cada caso varía, de acuerdo con el salario que reciba cada trabajador.

El ajuste eleva los límites de los rangos en las tablas del ISR 2026, lo que reduce la base sobre la que se calcula el impuesto. En la práctica, detalla el sitio especializado Mundo Ejecutivo, esto puede traducirse en menos ISR sin hacer trámites adicionales, siempre que la persona esté inscrita y al corriente ante el SAT.

Beneficiarios principales, de acuerdo a sus ingresos

Personas asalariadas

Trabajadores independientes

Personas físicas con actividad empresarial o profesional

Contribuyentes con honorarios

Personas con ingresos por arrendamiento

Quiénes seguirán exentos y qué pasa con salarios arriba del mínimo

Para 2026, las tablas del ISR se actualizaron por la inflación acumulada (13.21%), por lo que se ajustaron los rangos y retenciones aplicables.

De acuerdo con la Miscelánea Fiscal publicada por el SAT el 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ajuste es favorable para quienes mantienen sueldos bajos.

Ello, pues no se descontará el ISR a los trabajadores que perciban hasta 10 mil 135.11 pesos mensuales, que pasa a ser el primer límite superior de la tabla actualizada. En 2025, el límite para no pagar el impuesto era de 8 mil 952.49 pesos, por lo que el margen creció para beneficiar a más asalariados.

Para quienes perciben más de 11,492 pesos, el ajuste al ISR será proporcional conforme a las tablas de Hacienda.

Los trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos notarán una ligera disminución en el ISR, de alrededor del 10%.

A partir de 2026, el salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) aumentó de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

No todos ganan con el ajuste del ISR 2026

Cerca del 30% de los trabajadores perderán con el ajuste al ISR, de acuerdo con datos oficiales y especialistas fiscales. El impacto no será para quienes más ganan, sino para quienes tienen ingresos ligeramente superiores al salario mínimo, un sector amplio de la fuerza laboral en México.

El cambio se da tras la actualización de las tablas del ISR que realizó el SAT para 2026, la primera en tres años. El ajuste se calculó con base en la inflación acumulada de 13.2% desde 2022, lo que modificó los rangos y las retenciones aplicables a distintos niveles salariales.

Quienes perciban más de 9 mil 587.50 pesos y hasta 11 mil 492 pesos mensuales serán los principales afectados por el ajuste al ISR en 2026, según las tablas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Salvador Rotter Aubanel explicó que un aumento mínimo en el salario diario puede provocar una mayor retención. Con un sueldo diario de 378.04 pesos, el ingreso neto mensual queda en 10 mil 843.89 pesos. Sin embargo, si el salario sube apenas 96 centavos diarios, a 379 pesos, el ingreso neto baja a 10 mil 332.83 pesos, es decir, 511 pesos menos pese a ganar más.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi indica que alrededor del 30% de los trabajadores ganan entre uno y dos salarios mínimos, lo que representa unos 18 millones de personas.