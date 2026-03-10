En el Congreso de Veracruz, cero tolerancia al acoso sexual: diputado Esteban Bautista

marzo 9, 2026

Xalapa, Ver., 09 de marzo de 2026.- En el Congreso de Veracruz no toleramos ni toleraremos el acoso sexual ni cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las mujeres, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentara una orden de aprehensión en contra de José Manuel “N”, por su presunta responsabilidad en el delito del que se le señala en agravio de dos víctimas.

El legislador afirmó que este tipo de acciones son inconcebibles en cualquier ámbito de la vida, más aun en el ámbito del servicio público, en el que las mujeres han luchado por obtener posiciones con base en su desempeño y preparación. “Hemos expresado y manifestado nuestra solidaridad y absoluto respaldo a las compañeras. Cuentan con todo el apoyo legal e institucional y nos mantenemos atentos y cercanos”, agregó.

Esteban Bautista destacó que, a su vez, las áreas de este Congreso actuaron tan pronto tuvieron conocimiento de los hechos señalados por las víctimas y dijo confiar completamente en el desempeño de las autoridades para que este caso se lleve adelante con estricto apego a derecho.

En este caso, señaló, tuvo conocimiento el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) fungiendo como primer contacto, cuya instancia dio vista a la Contraloría Interna del Poder Legislativo para lo conducente y, a su vez, a la FGE.

El presidente de la Jucopo reiteró el compromiso de la LXVII Legislatura de no tolerar prácticas de acoso en este Congreso. “Nosotros no metemos las manos al fuego por nadie que incurra en este y en cualquier delito. Lamentamos lo ocurrido y confiamos en que las autoridades llegarán hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

De acuerdo con la FGE, en respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional, el cual determinará su situación jurídica en la próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 121/2026.