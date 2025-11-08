En caetos, FGE detiene a dos presuntos delincuentes en San Rafael y Martínez

noviembre 8, 2025

Xalapa, Ver., La Fiscalía General del Estado informa que, en dos operativos realizados en los municipios de San Rafael y Martínez de la Torre, fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Xalapa, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos indicios.

En el primer cateo, efectuado en la localidad Puntilla Aldama, del municipio de San Rafael, se aseguró hierba seca con características similares a las de la marihuana, un pasaporte, una hoja con anotaciones, una motocicleta, camisolas camuflajeadas, un celular y cartuchos balísticos. Durante este operativo, una persona fue detenida.

En el segundo cateo, realizado en la colonia Alfredo V. Bonilla, del municipio de Martínez de la Torre, se detuvo en flagrancia a Miguel Ángel “N” y se aseguró hierba seca con características similares a la marihuana, una sustancia con características similares al cristal, una libreta y un celular.

Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, ambas personas detenidas fueron puestas a disposición del fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Xalapa, para que se determine su situación jurídica.