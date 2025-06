Embajada de Estados Unidos en México rechaza visa de turistas por intento de obtener ciudadanía

junio 6, 2025

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en México ha emitido una importante advertencia que ha encendido las alarmas migratorias entre miles de turistas mexicanos. Desde junio, se ha rechazado el trámite de visa americana a turistas mexicanos, y a muchos se les ha negado la entrada a Estados Unidos por una razón sorprendente que ha generado preocupación, indignación e incertidumbre entre los ciudadanos que planeaban visitar el país vecino.

A través de sus redes sociales oficiales, la Embajada de Estados Unidos en México ha comunicado que el sistema migratorio está siendo abusado por algunos turistas mexicanos. Según la información divulgada, si un ciudadano mexicano intenta ingresar a Estados Unidos con una visa de turista (B-2) con el fin de dar a luz en el país para que su hijo obtenga la ciudadanía estadounidense, el trámite será rechazado y, en algunos casos, se le negará la entrada al país. Este tipo de conducta ha sido calificada por las autoridades como un abuso del sistema migratorio y está siendo sancionada de manera firme.

El principal motivo detrás de la negativa de visas y la denegación de la entrada a Estados Unidos es el uso indebido de las visas de turista para el propósito de obtener la ciudadanía estadounidense para el hijo que nace en el país. Según la Embajada de Estados Unidos, este tipo de práctica es considerada fraudulenta, ya que las visas B-2 están diseñadas para estancias temporales con fines turísticos, tratamiento médico o motivos personales, no para eludir las normas migratorias con fines de nacionalización.

El fenómeno de la maternidad en Estados Unidos no es nuevo. Durante años, muchas familias mexicanas y latinas han optado por tener a sus hijos en territorio estadounidense. La razón detrás de esta decisión se encuentra en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente de la nacionalidad de sus padres, adquiere automáticamente la ciudadanía estadounidense. Este incentivo ha llevado a muchos turistas a buscar alternativas para que sus hijos nazcan en Estados Unidos.

No, el acto de dar a luz en Estados Unidos no es ilegal. Sin embargo, lo que sí es ilegal, según la legislación migratoria vigente, es que los turistas mexicanos utilicen visas de tipo B-2 con el único propósito de dar a luz en el país para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Esta práctica ha sido clasificada como un abuso del sistema migratorio, y la Embajada de Estados Unidos ha decidido actuar en consecuencia, negando no solo la visa, sino también la entrada al país a aquellos turistas que intenten ingresar bajo estas condiciones.

La medida tomada por la Embajada de Estados Unidos marca un punto de inflexión en la relación entre turismo, maternidad y migración. Aunque la decisión ha sido justificada bajo el pretexto de la lucha contra el fraude migratorio, esta acción afecta a muchas familias que buscan una oportunidad para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. El riesgo de ser etiquetados como solicitantes fraudulentos podría complicar futuros trámites migratorios para aquellos que hayan sido rechazados en este proceso.