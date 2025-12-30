Eliminan cargo de terrorismo a Rafel “N” y llevará su proceso en arresto domiciliario

diciembre 30, 2025

Redacción/Xalapa. Tras finalizar la audiencia que se llevó a cabo para el periodista Rafael “N”, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que el delito por terrorismo en contra del periodista fue retirado.

Sin embargo, las investigaciones seguirán por el delito de encubrimiento por favorecimiento y afectaciones contra las instituciones de seguridad pública. En ese sentido, también se resolvió que Rafael “N” continuará su proceso en arresto domiciliario.

A la audiencia acudieron representantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como abogados, amigos, compañeros del gremio periodístico y testigos que manifestaron su apoyo al detenido.