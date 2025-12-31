El pueblo se equivoca menos que los políticos: Nacho Luna asume alcaldía de Coatepec

El pueblo se equivoca menos que los políticos: Nacho Luna asume alcaldía de Coatepec

diciembre 31, 2025

Juan David Castilla

Jorge Ignacio Luna Hernández rindió protesta como presidente municipal de Coatepec para el periodo 2026-2029, bajo la premisa de que la participación ciudadana será el eje central de su gobierno.

En sesión solemne celebrada en Palacio Municipal de Coatepec, el nuevo alcalde aseguró que las decisiones de alto impacto para el Pueblo Mágico serán sometidas a consulta pública, enfatizando que la voz de la gente será el filtro para poner en orden al municipio.

“El pueblo se equivoca menos que los políticos”, expresó el Alcalde, de extracción morenista.

Ante la presencia de Claudia Tello Espinosa, titular de la SEV y representante de la gobernadora Rocío Nahle, Luna Hernández envió un mensaje contundente a su equipo de trabajo.

“No se tolerarán actos de corrupción y se fortalecerán los controles internos para castigar cualquier práctica ilegal”, enfatizó.

Además, anunció que cada lunes encabezará conferencias de prensa para transparentar los avances de su gestión y el manejo de los recursos públicos.

La nueva administración presentó una ambiciosa agenda que busca modernizar la movilidad y rescatar la identidad cafetalera de la región.

Entre los proyectos destacan la creación de dos circuitos viales hacia las zonas de Briones y Zimpizahua, además de la construcción de caminos sacacosechas para el sector agrícola.

Asimismo, se contempla el lanzamiento de la marca «Visita Coatepec», la creación de una Policía Turística y la recuperación de la Feria Nacional del Café.

Nacho Luna busca la transformación profunda de la Comisión Municipal de Agua (CMAS) para garantizar transparencia y la gestión de un nuevo panteón municipal.

En su discurso, el Presidente Municipal destacó la implementación de Ferias del Bienestar en comunidades, así como programas de uniformes y desayunos escolares.

NUEVO CABILDO

El nuevo Cabildo, que asumirá funciones plenamente este 1 de enero, destaca por una integración plural de diversas fuerzas políticas.

Además del Alcalde, el cuerpo edilicio está conformado por la síndica única Stephanie Platas Osorio y ocho regidurías ocupadas por Susana Hernández Carmona, Eliseo Cortina Domínguez, Virginia García Martínez, Vianey Guadalupe Argüelles Nava, Andrés Cuevas Melo, Adaliz Colorado Lozada, Édgar Manuel Díaz Quiróz y Margarita Edith Garrido Medrano.

Esta estructura representa a los partidos Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, quienes trabajarán de manera conjunta en la gestión de proyectos prioritarios como la creación de un nuevo panteón municipal y programas de protección animal.