El mundo del doblaje se despide de Gabriel Garzón la voz emblemática del entrañable Topo Gigio

enero 26, 2026

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gabriel Garzón, el talentoso actor de doblaje y titiritero que cautivó a generaciones enteras. Garzón es recordado principalmente por haber prestado su voz y carisma al icónico Topo Gigio, el pequeño ratón que acompañó la infancia de millones de personas en toda América Latina. Su muerte deja un vacío profundo en la memoria colectiva de aquellos que crecieron con sus canciones y mensajes llenos de ternura.

La noticia fue difundida inicialmente por el comediante Jorge Falcón, quien mantenía una estrecha amistad con el intérprete. A través de sus redes sociales, Falcón compartió una imagen junto al actor acompañada de un emotivo mensaje de despedida. La publicación generó una ola inmediata de reacciones por parte de colegas y seguidores, quienes lamentaron la pérdida de un artista que supo dar vida a uno de los personajes más queridos de la televisión hispana.

Jorge Falcón y la comunidad artística lamentan la partida de un gran amigo y talentoso creador

El comediante Jorge Falcón expresó su pesar con palabras que reflejan la calidez humana de Garzón: “Hoy perdí a otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz querido amigo @gabrielgarzonlozano3483”. Tras este anuncio, las plataformas digitales se llenaron de condolencias, reconociendo el impacto que su trabajo tuvo en la cultura popular. Garzón no solo era una voz, sino un creador integral que dominaba el arte de los muppets.

Se sabe que el actor había enfrentado complicaciones médicas importantes desde finales de 2025. En diciembre de ese año, se realizó una campaña pública para solicitar donadores de sangre, ya que se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros del medio por apoyarlo durante su estancia hospitalaria, la salud del artista se vio mermada, culminando en el desenlace que hoy conmueve al gremio artístico.

Una trayectoria destacada que comenzó en Argentina y recorrió los escenarios más importantes de América

La historia de Gabriel Garzón con Topo Gigio inició formalmente en 1994, cuando el productor Javier Toledo lo invitó a realizar una prueba para el personaje. Su debut oficial ocurrió en Argentina, durante una presentación especial junto a la reconocida conductora Susana Giménez. A partir de ese momento, su carrera despegó, llevándolo a participar en contenidos promocionales en Estados Unidos y consolidándose como la voz oficial que daría identidad al ratoncito en diversas producciones internacionales.

Además de su trabajo en el doblaje, Garzón participó en programas de televisión muy populares como ‘El Club de Gaby’, ‘La Casa de la Risa’ y ‘Los Chuperretes Amigos’, tanto en México como en territorio estadounidense. Su formación académica en Estados Unidos, donde estudió la creación y operación de muppets, le permitió destacar en eventos de gran magnitud, como la producción especial del personaje durante el Mundial de fútbol de 2006. Su legado permanece vivo en cada una de las interpretaciones que regaló al público.