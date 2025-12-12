“El Limones” es trasladado al penal del Altiplano

diciembre 12, 2025

Édgar Rodríguez Ortiz, El Limones, identificado como operador financiero de una célula vinculada al grupo criminal Los Cabrera, fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, junto con otras cinco personas detenidas en operativos simultáneos realizados en Coahuila y Durango.

⇒ La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) integró la carpeta de investigación que permitió su ingreso al penal de máxima seguridad, donde un juez de control definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La detención de El Limones ocurrió tras trabajos de inteligencia en los que participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Autoridades involucradas en el operativo señalaron a medios que Édgar Rodríguez Ortiz era considerado un “objetivo prioritario” debido a su papel dentro de la estructura delictiva de Los Cabrera. “Su capacidad operativa y financiera representaba un riesgo para la región, por lo que se actuó de manera simultánea en ambos estados”, destacaron las fuentes federales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), El Limones encabezaba un esquema de cobro de cuotas dirigido a ganaderos, comerciantes, transportistas y productores agropecuarios, además de operar redes de extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos. Las autoridades describen estas actividades como “una de las principales fuentes de financiamiento” del grupo delictivo, afín a la facción de Los Mayitos.

Las investigaciones permitieron mapear rutas de dinero, inmuebles usados como centros logísticos y casas de seguridad, así como identificar a los operadores cercanos del detenido. Esto facilitó la obtención de órdenes judiciales para cateos y detenciones que derivaron en la captura de El Limones y de otros cinco integrantes de dicho grupo delictivo.