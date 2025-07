El histórico show de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en Birmingham reunió a más de 40 mil personas en vivo

julio 15, 2025

El espectáculo de despedida de Ozzy Osbourne recaudó 190 millones de dólares y todo el dinero fue donado a refugios y hospitales para niños, el “Príncipe de las Tinieblas” tiene más luz que muchos ángeles.

En lo que se ha calificado como una de las noches más memorables en la historia del heavy metal, Ozzy Osbourne se despidió definitivamente de los escenarios junto a Black Sabbath, la banda que lo lanzó al estrellato.

El concierto no solo marcó el emotivo final de una era, sino que también recaudó 190 millones de dólares destinados a causas benéficas, entre ellas Cure Parkinson’s, organización que investiga la enfermedad que padece el propio Osbourne.

Asimismo, las ganancias fueron donadas al Birmingham Children’s Hospital, un hospital pediátrico de referencia en el Reino Unido y al Acorn Children’s Hospice, que brinda cuidados paliativos a niños con enfermedades terminales.

El evento, titulado Back to the Beginning, se llevó a cabo en el estadio Villa Park de Birmingham, ciudad natal del legendario cantante británico. Asistieron 40 mil personas en vivo, mientras que más de 5.8 millones de fanáticos lo siguieron por streaming desde todas partes del mundo.

Fue la primera vez en dos décadas que los integrantes originales de Black Sabbath se reunían sobre un escenario.

“Es mi momento de volver al inicio… de devolverle algo al lugar donde nací. Qué bendición poder hacerlo con la ayuda de personas que amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham por siempre”, expresó el músico al anunciar el evento en febrero.

El encargado de dirigir musicalmente esta histórica jornada fue nada menos que Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, quien compartió en redes sociales su agradecimiento por la oportunidad.

“Nos propusimos no solo crear el mejor día en la historia del heavy metal, sino también recaudar fondos para una gran causa. Gracias, Ozzy, por confiar en mí para ser el director musical de Back to the Beginning. Fue más de un año de trabajo, pero también fue un trabajo hecho con amor”, escribió.

Durante el concierto, Ozzy Osbourne —quien fue diagnosticado con Parkinson en 2003 y ha tenido múltiples complicaciones de salud en los últimos años— cantó desde un trono en forma de murciélago, que emergía del escenario y estaba adornado con calaveras, encarnando una vez más su apodo de “El Príncipe de las Tinieblas”.

“Es tan bueno estar en este maldito escenario, no tienen idea ¡Que empiece la locura!”, exclamó el músico de 76 años al comenzar su presentación.

El repertorio del concierto incluyó algunos de sus más grandes éxitos como solista, como “I Don’t Know”, “Mr. Crowley”, “Suicide Solution”, “Mama, I’m Coming Home” y “Crazy Train”.

Por su parte, el bloque de Black Sabbath fue una explosión de nostalgia para los fanáticos, con clásicos como “War Pigs”, “N.I.B.”, “Iron Man” y un cierre épico con “Paranoid”.

Además del concierto en sí, el evento estuvo lleno de momentos especiales. Ozzy Osbourne fue homenajeado por su esposa Sharon Osbourne, quien reveló en entrevistas que incluso rechazó la participación de ciertas bandas y familiares por motivos personales, priorizando el enfoque íntimo y sincero del evento.

Con esta última actuación, Ozzy Osbourne cierra un capítulo de más de cinco décadas de historia musical, dejando un legado imborrable en el heavy metal.