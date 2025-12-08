El director Ryan Adriandhy recupera la nostalgia infantil con Jumbo, una aventura épica sobre la amistad

diciembre 8, 2025

Prepárense para arrancar el año con una dosis mágica. JUMBO, la esperada película animada de fantasía y aventura, dirigida por el talentoso debutante Ryan Adriandhy, llegará a los cines justo en el corazón de las fiestas, este 1º de enero de 2026. Esta es una historia luminosa sobre el valor de la amistad, la valentía personal y las segundas oportunidades, diseñada para ser una experiencia familiar ideal para “comenzar el año con fe, esperanza y nuevos propósitos”.

Jumbo Destrozó Récords de Taquilla al Convertirse en la Película Animada Más Exitosa de Indonesia

El impacto de Jumbo ya es legendario. La cinta, producida por Visinema Studios, Springboard y Anami Films y distribuida por Visinema, se estrenó en Indonesia este año y se catapultó a un fenómeno cinematográfico sin precedentes. Su éxito fue tan arrollador que redefinió la industria.

La película logró la hazaña de romper récords, convirtiéndose en la película indonesia más taquillera de todos los tiempos, superando a KKN di Desa Penari. No solo eso, sino que se alzó como la película animada más taquillera en la historia del país, desbancando a un gigante como Frozen 2. Además de su triunfo comercial, hizo historia al ser el primer filme animado nominado al Citra Award a Mejor Película, obteniendo también seis nominaciones adicionales, marcando un antes y un después en la animación del sudeste asiático.

Don Encuentra en el Hada Meri el Coraje para Recuperar su Tesoro y Creer en Sí Mismo

En el corazón de la historia está Don, un niño de 10 años que carga con la pesada tristeza de haber perdido a sus padres y la sensación de ser constantemente subestimado, especialmente por su aspecto físico. Su mayor refugio y tesoro es un libro de cuentos ilustrado heredado, “un universo mágico que lo acompaña y que alimenta su creatividad y sus sueños”.

Buscando demostrar su talento, Don se inscribe en un concurso local para crear una obra basada en ese libro. Pero cuando un bully se lo roba, Don toca fondo. Con el apoyo constante de su abuela y sus amigos inseparables Nurman y Mae, emprende la misión de recuperarlo. Es en ese momento cuando aparece Meri, una misteriosa hada-niña de un mundo mágico, que está en la búsqueda de sus propios padres. Juntos, Don y Meri, “iniciarán una aventura transformadora que enseñará a Don el valor de la amistad verdadera, el coraje para enfrentar el miedo, la importancia de creer en uno mismo y el poder de los lazos que elegimos y construimos”.

El Director Ryan Adriandhy Vuelve a la Infancia para Compartir Recuerdos Inolvidables y Significativos

El debutante director Ryan Adriandhy compartió la inspiración profundamente personal detrás de Jumbo. Él subraya que “La infancia es una aventura que solo se vive una vez”, y que la película “nació de la nostalgia por esos recuerdos que se desvanecen rápido. La animación me permite traerlos de vuelta y compartirlos”.

Adriandhy espera que el público, al ver la película, “recuerde lo especiales que son aquellos momentos y las personas que los hicieron significativos”. El estreno de JUMBO este 1º de enero está intencionado a ser un verdadero ritual familiar, una historia que celebra con luz y alegría la imaginación, la resiliencia y la “luz que surge cuando nos rodeamos de quienes creen en nosotros”.