Ejecutivo defiende omisiones en el “In Memoriam” de los Óscar

marzo 17, 2026

El vicepresidente ejecutivo de Walt Disney Television, Rob Mills, defendió la ceremonia de los Premios Óscar tras las críticas por omitir a varias figuras fallecidas en el segmento “In Memoriam”.

La polémica surgió en la edición 98 de la gala, donde no fueron mencionados actores como Brigitte Bardot, Eric Dane y James Van Der Beek, lo que generó inconformidad entre seguidores.

En declaraciones a Variety, explicó que la selección corresponde a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y reconoció que se trata de una de las decisiones más complejas de la ceremonia.

Asimismo, el responsable de la transmisión de los Premios Óscar señaló que cada año aumenta el número de figuras fallecidas, lo que dificulta incluir a todos en el segmento televisado.

Aunque el “In Memoriam” tuvo una duración mayor, con cerca de 15 minutos adicionales, solo se mencionó a un grupo limitado, mientras que el resto de los nombres fue publicado en el sitio oficial.

Durante la gala también se realizaron homenajes especiales a Catherine O’Hara, Rob Reiner y Robert Redford. Pese a la controversia, aseguró que el segmento podría ser uno de los mejores en la historia.