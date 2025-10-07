Donald Trump ordena detener negociaciones diplomáticas con Venezuela

octubre 7, 2025

En horas recientes, el periódico estadounidense The New York Times hizo público que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría agotado sus paciencia para negociar con Venezuela y ordenó a su enviado a Caracas, Richard Grenell, detener cualquier acercamiento con el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

Según detalla el diario neoyorquino, la orden del mandatario estadounidense se habría dado el pasado jueves 2 de octubre.

Por otro lado, acerca de si Trump considera realizar ataques militares a la nación sudamericana, un funcionario del gobierno estadounidense declaró a Reuters desde el anonimato que el dirigente todavía no define una postura.

Actualmente, el ejército estadounidense ha desplegado ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y 4 mil 500 soldados en el Caribe, cerca de Venezuela, con la excusa de combatir el narcotráfico.

Por otro lado, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha reiterado que la intención de Washington no es combatir al crimen organizado, sino retirarlo del poder. Asimismo, el 6 de octubre, el gobierno venezolano advirtió a los Estados Unidos sobre un ataque de falsa bandera en su embajada en Venezuela.