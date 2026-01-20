Donald Trump “conquista” Groenlandia con ayuda de la IA

enero 20, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una imagen generada por inteligencia artificial en la que muestra a Groenlandia como territorio estadounidense, reforzando su postura de que la anexión de la isla es un objetivo estratégico para la seguridad nacional y global.

A través de Truth Social, difundió la imagen en la que aparece plantando la bandera de EU en territorio groenlandés, acompañado por Marco Rubio y J. D. Vance. En la escena se lee un cartel con la leyenda “Groenlandia, territorio estadounidense”, con 2026 como fecha de entrada en vigor.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su discurso sobre la necesidad de “liberar” a la isla de lo que considera amenazas de China y Rusia, y adelantó que durante el Foro Económico Mundial sostendrá reuniones con “las distintas partes” involucradas en el tema.

También aseguró haber mantenido una “muy buena conversación telefónica” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, quien coincidió en que el territorio es clave para la seguridad internacional y expresó su disposición a buscar “una solución”.

A su vez, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su desconcierto en una captura de un mensaje privado difundida por el propio Donald Trump en su red social: “No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia”, un comentario cuya autenticidad parece confirmada.

Por su parte, el Gobierno de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, consideró poco probable una invasión estadounidense, aunque reconoció que no descarta ningún escenario ante la reiterada insistencia de Washington por hacerse con el control de la isla ártica.