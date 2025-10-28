Devotos de San Judas Tadeo piden un milagro ante crisis del campo

octubre 28, 2025

Juan David Castilla/Emiliano Zapata, Ver.- Cientos de familias de la región capital de Veracruz celebraron este 28 de octubre a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles y desesperadas, en una fiesta marcada por la devoción y la esperanza de superar la crisis económica que golpea al campo veracruzano.

Entre cánticos, comida y la tradicional procesión de figuras, la fe se convirtió en un refugio ante los bajos precios de los productos agrícolas, comentan los campesinos de la comunidad El Guayabo, municipio de Emiliano Zapata.

La celebración anual, que reúne a figuras del santo de diversas viviendas, es un acto de agradecimiento y una súplica para los próximos meses. Sin embargo, el ambiente festivo se mezcla con la preocupación de los agricultores locales, quienes ven cómo sus cosechas de limón, tomate y café se enfrentan a un mercado inestable.

Uno de los devotos con mayor tradición en la zona es Juan Amaro Ojeda, de 65 años, quien ha participado en este festejo durante más de tres décadas.

Con la voz entrecortada, Don Juan explicó cómo la fe ha sido su única aliada frente a las pérdidas en sus cultivos, y subrayó la necesidad de la intervención divina para subsistir.