Detienen a 14 personas en 12 operativos de cateo en la entidad

septiembre 15, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – A través de 12 operativos de cateo realizados en varias regiones de la entidad, se logró la detención de 14 personas y el aseguramiento de vehículos, armas de fuego, cartuchos y cargadores, así como posible marihuana y otras sustancias.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que señaló que estas acciones se realizaron en coordinación con Policía Ministerial, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Seguridad Publica del estado en la semana del 8 al 14 de septiembre, como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional.

En la zona sur, se realizaron 6 operativos en Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Texistepec y Agua Dulce, en los que se detuvieron en flagrancia 5 personas y se aseguraron vehículos con reporte de robo o sin placas de circulación, armas de fuego, cartuchos y cargadores balísticos, viniles, una sustancia con características similares a las del cristal, hierba verde seca con características similares a las de la marihuana, radios, básculas grameras y prendas de ropa.

Asimismo, se realizaron dos operativos en Córdoba y Orizaba con la detención en flagrancia de 6 personas y aseguraron una cédula de identificación correspondiente a una corporación policial, bolsas tipo ziploc, celulares, básculas grameras, una pipa, una sustancia granulada con características similares a la del cristal, armas blancas, cuadernos con anotaciones diversas, cartuchos balísticos, una identificación y un pasaporte, una tarjeta de una institución bancaria, una fotografía de una persona con ropa táctica, réplicas de arma de fuego y dinero en efectivo.

En la Fiscalía Regional de Cosamaloapan se hicieron dos operativos, uno en Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada, en los que se detuvieron 3 personas, además se aseguraron un arma de fuego, cartuchos balísticos, un arma blanca, una sustancia granulada con características similares a las del cristal, básculas grameras, hierba verde seca con características similares a las de la marihuana, un vehículo sin placas de circulación, pipas hechizas, una pipa de cristal, identificaciones, tarjetas de banco, diversos papeles y libretas con anotaciones referentes a nombres y cuentas de presunta venta de enervantes.

En el municipio de Xico se realizo el aseguramiento de una planta y hierba verde seca con características similares a las de la marihuana, restos de pipa, básculas grameras, bolsas diversas, sábanas para el probable consumo de enervantes y una picadora y en Cerro Azul se aseguró una especie exótica.