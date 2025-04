Detectan primer caso humano de influenza aviar A(H5N1) en México

abril 4, 2025

La Secretaría de Salud informó la detección del primer caso humano de influenza aviar A(H5N1) en México, correspondiente a una niña de tres años residente del estado de Durango.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó el diagnóstico el 1 de abril. La menor recibió tratamiento antiviral con oseltamivir y actualmente se encuentra hospitalizada en condición grave en un hospital de tercer nivel en Torreón, Coahuila.

Ante la confirmación del caso, las autoridades sanitarias activaron los protocolos correspondientes:

Se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) conforme al Reglamento Sanitario Internacional.

Personal médico de Durango y Coahuila fue capacitado en el manejo de influenza zoonótica.

Se intensificó la vigilancia epidemiológica para detectar posibles contagios.

La SEMARNAT y la CONANP realizaron muestreos en aves silvestres cerca del domicilio de la paciente para identificar posibles fuentes de contagio.

La Secretaría de Agricultura, a través del SENASICA, informó que no se han detectado brotes de influenza aviar A(H5N1) en granjas comerciales del país, pero se mantiene la vigilancia activa.

La OMS considera que el riesgo de transmisión a humanos es bajo y no hay evidencia de contagio sostenido entre personas. El consumo de pollo y huevo bien cocidos no representa peligro.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a buscar atención médica si presentan síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria o conjuntivitis después de contacto con aves enfermas o muertas. Además, cuenta con una reserva de 40 mil tratamientos de oseltamivir para posibles casos.

Sigue las siguientes recomendaciones

Lavar las manos de forma frecuente con agua y jabón o soluciones a base de alcohol al 70 por ciento.

Utilizar cubrebocas en caso de síntomas respiratorios y ventilar espacios.

Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar.

Lavar las manos antes de manipular alimentos cocidos y después de manipular alimentos crudos.

Cocer adecuadamente carne de pollo y huevo (mayor a 70°C)

No utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos.

Evitar tocar o acercarse a animales silvestres.

No manipular o recoger animales muertos.

No tocar aves o animales de corral enfermos o muertos por causas desconocidas.

Utilizar guantes, cubrebocas y ropa protectora si se trabaja en granjas o mataderos y se tiene contacto con aves u otros animales, sus productos y desechos.

Vigilar posibles datos de enfermedad o muerte anormal en animales de granja o traspatio y notificarlo inmediatamente a las autoridades.