Despiden sin documentación oficial, ni justificación a 11 maestros del ISMEV 

enero 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Fueron despedidos 11 docentes del Instituto Superior de Música del Estado (ISMEV) sin un aviso oficial ni justificación, denunciaron profesores que se manifestaron este miércoles en las instalaciones del mismo.

De acuerdo a los manifestantes, algunos de los despedidos tenían más de 2 décadas de servicio, a quienes les fueron cancelados sus contratos de manera irregular porque no recibieron documento oficial de parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

El profesor del área de Ciclo Infantil, Ulises Urueña Prado, dio a conocer que el 15 de diciembre fueron citados de manera individual a reuniones informes con personal cercano a la secretaria Claudia Tello.

“Ahí nos dijeron que el 31 de diciembre sería nuestro último día laboral, sin ofrecernos ninguna explicación ni documento que respaldara la decisión”.

La persona que les informó de esta decisión fue Luis Alberto García Vicencio, quien tampoco presentó acreditación oficial para realizar la notificación.

De acuerdo a los profesores inconforme esta situación afecta a 300 estudiantes de los distintos niveles educativos, entre ellos el ciclo infantil, propedéutico y la licenciatura, así como talleres de formación continua para jóvenes y adultos.