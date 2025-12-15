Despide el Año Viejo en Veracruz, un evento que resalta las tradiciones y alegría del estado

diciembre 15, 2025

Xalapa, Ver., lunes 15 de diciembre de 2025.- El Gobierno del Estado prepara el evento Despide el Año Viejo en Veracruz 2025, el próximo 31 de diciembre en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, un alegre y vibrante ritual popular y cultural profundamente arraigado entre las y los veracruzanos.

La festividad arrancará a las 10:00 horas con activaciones simultáneas en el Aquarium del Puerto de Veracruz, el callejón Toña la Negra, la central de Autobuses de ADO, el Aeropuerto Heriberto Jara Corona, el café La Parroquia y el Baluarte de Santiago, donde la alegría de los cabezones de San Andrés Tuxtla, los viejos de la Huasteca, mojigangas, botargas y grupos culturales desplegarán el talento artístico que da identidad a Veracruz.

A las 12:30 horas tendrá lugar el Primer Gran Desfile que recorrerá el Centro Histórico, desde el Parque Zamora, por la calle independencia, hasta el Zócalo, con carros alegóricos, elencos artísticos, bastoneras, marching bands, batucadas y comparsas caracterizadas por grupos de viejos, entre otras sorpresas. A partir de las 15:30 horas, se presentarán grupos locales en el escenario del Zócalo ubicado en la icónica fuente.

La cuenta regresiva para recibir el 2026 se llevará a cabo en la explanada del Aquarium, con música, baile y fuegos artificiales. A la 01:30 horas del 01 de enero arrancará el Segundo Gran Desfile, 10 kilómetros de festejo que se dividirá en dos rutas que partirán del Hotel Lois, la primera con rumbo hacia el puerto, pasando por el Asta Bandera, el Aquaruim, la Plaza del Magisterio y la Plaza del Heroísmo Veracruzano; en la ruta hacia Boca del Río, se tendrán puntos de activación en Playa Tortuga y Plaza de los Valores.

Se realizarán exposiciones artesanales en diferentes sedes para que las y los visitantes adquieran productos locales y contribuyan de manera activa al consumo solidario. Del 18 al 30 de diciembre, el Centro Cultural Atarazanas contará con stands que ofrecerán artesanías, toritos, café, piezas textiles y alimentos tradicionales, y hasta el 06 de enero, la explanada exterior de la Fototeca de Veracruz, el Aquarium y Plaza José Martí albergarán productos de la calidad y el talento que solo las manos veracruzanas pueden ofrecer.

Para garantizar la seguridad del evento, se dispondrá de un operativo coordinador entre las secretarías de Cultura, Turismo, Seguridad Pública, Salud, Educación y el DIF estatal contribuirán con carros alegóricos al desfile. Así también, los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, Tránsito del Estado y Protección Civil activarán módulos médicos y de hidratación, ambulancias, elementos de seguridad, operativos viales y de limpieza.

Sigue la cuenta oficial de la @SECVERoficial para conocer más información y estar al tanto de todas las actividades que confirman por qué Veracruz está de moda.