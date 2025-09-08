Depay supera a Van Persie como máximo goleador de Países Bajos

septiembre 8, 2025

El delantero de Países Bajos, Memphis Depay, ha superado al histórico ariete Robin Van Persie como máximo goleador neerlandés. En la victoria contra Lituania por tres a dos para las eliminatorias de la Copa del Mundo, Depay firmó un doblete para llegar a 52 tantos con su selección, con lo que superó las 50 dianas que había impuesto su compatriota desde 2013.

Memphis abrió el cerrojo lituano con un remate cruzado en el área chica a los 12 minutos del encuentro, luego de una excelente jugada de Cody Gakpo desde la banda izquierda, quien puso la asistencia del gol que rompería el récord de goles en la “naranja mecánica”.

En la segunda mitad, por conducto de un centro desde la banda derecha de Denzel Dumfries, Depay con un cabezazo convirtió el gol del gane (el tercero) y el segundo a su cuenta en el partido.

Así, aumentó el registro a 52 goles, y empieza a marcar la diferencia con los anteriores delanteros que habían impuesto las cifras y se coloca como anotador en solitario en este rubro. Además, se pone como líder de goleo en las eliminatorias europeas con cinco tantos, empatando con el croata Andrej Kramaric, rumbo al mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Robin Van Persie había mantenido este galardón desde hace 9 años, cuando el 13 de octubre de 2016 impuso su marca de 50 en la derrota de tres a dos frente a República, posteriormente jugó su último partido en 2018 contra Francia. A él, le sigue Klaas-Jan Huntelaar, quien ahora se encuentra en la tercera posición con 42 anotaciones y de igual manera retirado de las canchas.