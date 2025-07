Declaraciones de Lurgarda Madrigal, que jóvenes se van por su voluntad, están descontextualizadas: Activista 

julio 18, 2025

Xalapa, Ver.- La comisionada de búsqueda en Veracruz, Lutgarda Madrigal afirmó que la mayoría de las ausencias de personas que son reportadas como no localizadas o desaparecidas son voluntarias.

Lo dicho por la funcionaria estatal se valoró como una mención desafortunada, arbitraria y descontextualizada, de parte de Anais Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y acompañante de colectivos de búsqueda en Veracruz.

La activista comentó que, si bien algunas de las ausencias pueden ser voluntarias, el tema está vinculado a violencia en el contexto familiar, a la captación de jóvenes por grupos del crimen organizado o para actividades como trata de personas.

“Esta afirmación me parece que carece de matices que ayuden a entender esa cifra. Desde hace varios años, que estamos haciendo seguimiento a casos de desaparición, hemos podido constatar que en cualquier edad de la persona desaparecida hay circunstancias que les llevan a muchas personas a varias situaciones. Una es ausentarse de un espacio donde están viviendo violencia.

“Hay personas mayormente jóvenes que son, digamos, contactadas por personas que participan de grupos delictivos con intenciones de llevarlas, no solo mujeres, también hay hombres jóvenes que son contactados por estas vías, por estos mecanismos de reclutamiento”, detalló.

Refirió que hay varios fenómenos alrededor de la “apreciación” que las persona se van por voluntad propia, por lo que es necesario que se contextualice antes de solo dar cifras o estadísticas.

“Hay pues niñas, adolescentes o mujeres jóvenes que deciden en muchas ocasiones, eso de yo me voy por mi propio pie, por mi propia decisión y creo que hay que matizar esa situación, porque en muchos casos la desaparición o la no localización no depende de una decisión voluntaria, implica otra circunstancia.

“Entonces, creo que estas declaraciones están, digamos, un poco fuera del contexto de lo que representa, no sólo la desaparición de personas en el estado de Veracruz, sino también de esta postura oficial que reconoce o que niega ciertas problemáticas”.

Planteó que lo dicho por la funcionaria se debe matizar con las condiciones alrededor de las ausencias, que son las condiciones familiares, sociales, económicas e, inclusive, hasta institucionales que hacen que una persona desaparezca y pueda ser localizada con prontitud mediante actos de investigación, rastreo remoto.

“Esta afirmación por parte de la comisionada podría encontrar no solo esos otros matices, esa explicación que inclusive es necesaria en el estado de Veracruz, por qué desaparecen las personas y creo que no podremos decir arbitrariamente, pues desaparecen porque quieren”, insistió.

La activista planteó que lo dicho por Lutgarda Madrigal daría pie a que desde el Estado se plantee hacer un diagnóstico sobre las desapariciones, para colocar la voz de las familias en la construcción de las políticas públicas que van a regir este sexenio, pues a la fecha hay 7 mil personas reportadas como desaparecidas.

“Entonces, creo que esta aseveración de la comisionada puede ser el punto de partida para que las autoridades que conforman el Mecanismo Estatal de Coordinación se sienten a hablar en serio sobre las desapariciones en Veracruz, las desapariciones de corta data, las de larga data y la identificación humana”.

Recordó que se está en la integración del Plan Veracruzano de Desarrollo, por lo que pidió que desde el documento rector de las políticas públicas se planeen acciones para que Veracruz deje de ser el cuarto lugar a nivel nacional en desapariciones y el primer lugar en fosas clandestinas, y pase al primer lugar en identificación humana.