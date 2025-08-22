COPPAL reitera apoyo a “Alito” ante “persecución política” del Gobierno de México

agosto 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. – La comunidad internacional se mostró hoy convencida de que la persecución política que enfrenta el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el senador Alejandro Moreno, representa no solo una venganza política del gobierno de México, sino también una amenaza directa a su vida y la de su familia.

El vicepresidente regional de la COPPPAL, embajador Fausto Liz Quiñones, expresó su solidaridad con Moreno y subrayó que el senador tiene derecho a exponer ante instancias multilaterales las graves amenazas y la persecución que enfrenta.

Señaló que la Sección Instructora y las fiscalías mexicanas actúan de manera parcial y con ánimo de venganza, evidenciando un uso indebido del sistema jurídico para fines políticos.

“Ni el dictador Joaquín Balaguer se atrevió a perseguir con ese odio desmedido a José Francisco Peña Gómez en República Dominicana, como hoy lo hace el gobierno de México contra Alejandro Moreno. Su vida y la de su familia están en riesgo, y esto es una vergüenza para la democracia y los derechos humanos”, afirmó Liz Quiñones, quien también es secretario de Cooperación Internacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El diplomático aseguró que los análisis jurídicos entregados a organismos internacionales demuestran que se trata de un caso de Lawfare, la judicialización de la política mediante el uso abusivo del derecho para eliminar a un adversario.

“Estamos ante la destrucción política del presidente del PRI y de la COPPPAL, poniendo incluso en peligro su integridad física”, subrayó.

Liz Quiñones advirtió que la persecución política sufrida por Alejandro Moreno durante los últimos siete años ha evidenciado a nivel nacional e internacional el autoritarismo del gobierno de Morena.

Además, aseguró que cualquier intento de desafuero podría resultar contraproducente para el partido gobernante y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que la percepción global es de intolerancia y abuso de la ley.

El diplomático dominicano recordó el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y señaló que, al igual que entonces, hoy la persecución de Moreno es visibilizada en foros y espacios internacionales por partidos políticos de la COPPPAL, así como por organizaciones de Europa, Asia, África y América.

“Se trata de un escenario en el que no solo el PRI, sino toda la comunidad internacional, puede constatar la persecución política del líder de la oposición en México, cuya vida y seguridad familiar están en riesgo, y que tiene todo el derecho a denunciarlo ante instancias internacionales”, concluyó Liz Quiñones.