Continúan las actividades culturales en Xalapa

diciembre 17, 2025

Xalapa, Ver.- Conciertos, danza, cine y actividades familiares, forman parte de la amplia agenda cultural que el Ayuntamiento de Xalapa ha preparado para la ciudadanía, en diversos recintos del municipio.

Este miércoles, a las 17:00 horas, en el Museo Casa de Xalapa (Muxa), se impartirá la charla “Perdón y liberación”. A las 18:00 horas, en el Teatro J. J. Herrera, se presentará el Ensamble Infantil XalArpa con el concierto “Con el corazón”; mientras que en el Museo de la Música Veracruzana, se ofrecerá un concierto de Guitarra Clásica, a cargo de Fernando Nicolás y Johana O. Ramírez.

Media hora más tarde, en Palacio Municipal, se inaugurará el Festival Folklórico Internacional Inspirarte de Veracruz, con la participación de agrupaciones de distintos países latinoamericanos.

A las 20:30 horas, en el Centro Recreativo Xalapeño (CRX), se llevará a cabo el Fandango de Ramas, a cargo de maestros de la organización Culturaama.

El jueves, a las 17:00 horas, en el Barrio Mágico de Xallitic, se podrá disfrutar de la música de Spooky DJ y el dueto Enrique y Rafa.

A las 18:00 horas, en el Museo de la Música Veracruzana, se llevará a cabo el Concierto de Invierno del grupo Sonos; de manera simultánea, en el Teatro J. J. Herrera, se presentará el concierto “Cita con Ángeles”. En el CRX continuará el Ciclo de Cine Latinoamérica Animada con la proyección de “Ana y Bruno”.

El viernes, a las 10:30 horas, en el auditorio de la IMAC, se presentará la experiencia infantil Jeicy, Jeiby y Jeremías. A las 18:00 horas, el Museo de la Música Veracruzana albergará el ciclo de coros Camerata Coral, de la Universidad Veracruzana; de forma paralela, en el CRX, se tendrá el concierto “Migajerxs, el Musical”.

A las 18:30 horas, en el Barrio Mágico de Xallitic, se presentará una muestra de danza prehispánica, a cargo del grupo Ce Ácatl.

El sábado 20, desde las 12:00 horas, el auditorio de la IMAC será sede del quinto aniversario de Freestyle Dance Studio, con la participación de diversas compañías; a la misma hora, en el Teatro J. J. Herrera, Smooth House presentará su Recital Navideño.

Más tarde, en el Parque Juárez, iniciará un Festival Navideño con la participación de la Rondalla Magistral de Xalapa y el Ballet Folklórico del Gobierno del Estado de Veracruz.

A las 17:00 horas, en el Teatro J. J. Herrera, se presentará la obra de teatro de sombras “Perriplo”, de la compañía Cosmonautas, dirigida a toda la familia.

El domingo, a partir de las 10:00 horas, en el CRX se tendrá el Bazar Fotográfico del colectivo Tomar la Calle. A las 11:00 horas, en el auditorio de la IMAC se llevará a cabo el octavo Encuentro Regional de Danza Folklórica “Paso a pasito, Veracruzapateando”.

A las 12:00 horas, en el Parque Juárez continuará el programa “Domingos Familiares”, con “Xalapa, Ciudad Ajedrez”.

A las 17:00 horas, en el Museo de la Música Veracruzana, se realizará el recital romántico “A dos voces”, con la participación de Érika Chimal y Nora Guzmán; a la misma hora, en el Parque Juárez, se desarrollará el tradicional “Danzón Pa’l Corazón”.