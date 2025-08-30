Concluye en Veracruz ciclo estatal de conversatorios sobre la Ley Silla

agosto 30, 2025

>Más de 550 participantes en siete sedes analizan derechos y obligaciones laborales.

Xalapa, Ver., sábado 30 de agosto de 2025.- La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) concluyó el ciclo estatal de conversatorios Ley Silla: conoce tus derechos, cumple tus obligaciones, un espacio de diálogo técnico y plural que reunió a más de 550 participantes en siete municipios.

Las sesiones se realizaron en Boca del Río, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Pánuco, Poza Rica, Coatzacoalcos y Fortín, con la participación de trabajadoras, trabajadores, empleadores, sindicatos, autoridades y especialistas en materia laboral.

El objetivo central fue promover la comprensión de los alcances de la Ley Silla, normativa que garantiza el derecho al descanso adecuado durante la jornada laboral.

Durante los conversatorios se abordaron los retos de implementación en los centros de trabajo, la función de la inspección laboral, la perspectiva del sector empresarial y sindical, así como los criterios jurídicos que orientan su aplicación.

Los encuentros permitieron identificar coincidencias y definir rutas hacia una adopción equilibrada que respete los derechos laborales sin afectar la productividad.

La organización de estas jornadas fue posible gracias a la coordinación entre el Centro de Conciliación Laboral y la Dirección de Inspección, fortaleciendo el diálogo intersectorial y generando propuestas para una implementación efectiva y armonizada.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2024, la Ley Silla entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación. Su vigilancia corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el incumplimiento contempla sanciones que van de 250 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización.