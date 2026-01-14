Con el respaldo de la STPSP, concluyó curso de fomento al autoempleo

enero 13, 2026

Xalapa, Ver., 13 de enero de 2026.- Como parte de la vinculación entre el Ayuntamiento de Xalapa y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) se llevó a cabo la clausura del curso de Especialidad en Estilismo y Diseño de Imagen, en el Centro de Gestión Comunitaria 6 de Enero, del cual egresaron 14 participantes.

Durante el evento se contó con la presencia de la Directora de Desarrollo Social, Mtra. María Consuelo Niembro Domínguez; la Directora de la Unidad de Capacitación del ICATVER, Lic. Claudia Marlene Alemán Carvajal; la Directora de Vinculación del ICATVER, Lic. Yoshadara Landa Vásquez; así como la representante del Centro Comunitario, C. María Elizabeth Aguirre.

El curso tuvo una duración de tres meses y se orientó a brindar herramientas y habilidades técnicas, fortaleciendo las capacidades de las estudiantes e impulsando las bases para el desarrollo profesional y el autoempleo.

Asimismo, asistieron familiares y amistades de las egresadas, quienes celebraron la realización de estas actividades que coadyuban a la formación y la economía familiar.

Las CC. Rosario Hernández Tenorio y María Guadalupe Barradas Ramírez fueron las facilitadoras del curso, que se estará replicando en otras colonias de la ciudad con base en la agenda proyectada.

Por lo anterior, el Ayuntamiento de Xalapa invita a la ciudadanía a seguir participando en los programas de capacitación que se desarrollan en los Centros Comunitarios, con el fin de fortalecer el tejido social y promover mayores oportunidades de desarrollo para la población.