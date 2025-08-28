Con brazaletes electrónicos: Veracruz busca disminuir la prisión preventiva en los Ceresos

agosto 28, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Poder Judicial de Veracruz, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), implementarán el uso de brazaletes electrónicos como medida cautelar en procesos penales, con el objetivo de reducir la prisión preventiva como principal mecanismo de resguardo a personas imputadas. Se trata de un programa piloto que se aplicará a partir de este jueves 28 de agosto.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, la incorporación de localizadores electrónicos busca romper con la inercia del encarcelamiento automático, pues hasta ahora la prisión preventiva ha sido la medida más utilizada en los procesos penales, lo que ha generado críticas por abusos, saturación en los reclusorios y el gasto por la alimentación de las personas recluidas.

El Consejo de la Judicatura expidió el Protocolo para la implementación de localizadores electrónicos en modalidad de brazaletes, como medida cautelar en los procesos penales del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que deberán observar las personas juzgadoras, así como las autoridades competentes, en los procesos penales.

El nuevo esquema permitirá que imputados enfrenten su proceso en libertad bajo monitoreo, siempre que acrediten condiciones físicas, domiciliarias y económicas para portar el dispositivo, además de comprometerse a su correcto uso.

Procedimiento

La medida será a solicitud de la persona imputada , mediante escrito.

, mediante escrito. La persona deberá comprobar capacidad económica para el pago de la renta del dispositivo.

para el pago de la renta del dispositivo. El brazalete será colocado solo si la persona juzgadora considera que cumple con los requisitos de seguridad y viabilidad.

Las primeras aplicaciones se realizarán mediante pruebas piloto en distintos distritos judiciales, antes de extender el programa a nivel estatal.

El monitoreo quedará a cargo de la Subdirección de Medidas Cautelares de la SSP (UMECA). Quien porte un brazalete no podrá manipularlo, apagarlo, salir de la geo cerca establecida sin autorización ni desatender llamadas de control.

En caso de incumplimiento, se retirará el dispositivo, se revocará la medida cautelar y se ejecutará la fianza establecida.

Con esta medida, el Poder Judicial de Veracruz busca equilibrar el respeto a la presunción de inocencia con la seguridad pública, evitando el uso desproporcionado de la prisión preventiva que en México ha sido cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos.