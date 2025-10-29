Con Altar de Muertos, rinde Ayuntamiento homenaje al maestro Esteban Rizo

octubre 29, 2025

Xalapa, Ver.- Con un Altar de Muertos, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alberto Islas Reyes rindieron homenaje a la memoria del maestro Esteban Rizo Báez, músico, promotor y destacado formador cultural.

El Edil expuso que este altar representa un homenaje a quien con su talento y vocación, contribuyó al desarrollo cultural de la ciudad.

Además, reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con la preservación de las tradiciones.

Durante el acto protocolario, se contó con la participación de la Tuna Femenil de la Universidad Veracruzana, que ofreció una presentación musical para recordar el espíritu artístico que caracterizó la vida del maestro Rizo Báez.

Nacido en El Chico el 28 de noviembre de 1930 y fallecido en 2010, Esteban Rizo Báez fue pionero en la enseñanza musical y fundador de la Estudiantina de la Universidad Veracruzana, en 1965.

Asistieron el secretario del Ayuntamiento, Enrique Córdoba Del Valle; familiares del homenajeado y funcionariado municipal.