Comparecencias de secretarios de Rocío Nahle podrían cambiar de formato, anuncia Morena

septiembre 19, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local Tanya Carola Viveros Cházaro reconoció que se está analizando un cambio en el formato de las comparecencias como parte de la glosa del primer informe de la gobernadora Rocío Nahle García.

En entrevista, explicó que actualmente el esquema —que contempla dos rondas de participación por parte de los diputados— resulta muy extenso y tedioso, por lo que ya se están revisando modificaciones al reglamento que regula la comparecencia de los secretarios de despacho ante el Congreso del Estado.

“Sí se está pensando en modificar el formato de las comparecencias, porque se hacen muy largas, tediosas y cansadas. Y hay que ver cómo le hacemos para hacerlas más atractivas”, expresó.

Cuestionada sobre si se reducirá el tiempo de intervención o el número de legisladores que pueden participar, señaló que esa es justamente una de las propuestas en análisis, misma que podría presentarse en breve.

“Queremos ver cómo le hacemos para que se pueda enfocar más, que vayamos a lo importante, conocer lo que la gente quiere saber, lo importante”, insistió la legisladora.

Se mantienen plazos legales para informe y presupuesto

Viveros Cházaro precisó que en las próximas semanas se presentará la propuesta para modificar el formato de las comparecencias, pero aclaró que los plazos legales para la entrega del informe de gobierno y del presupuesto estatal se mantienen sin cambios.

Recordó que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución local, el presupuesto deberá entregarse durante los primeros 10 días de noviembre y aprobarse en diciembre.

En tanto, el informe de gobierno de Rocío Nahle García deberá presentarse a más tardar el 15 de noviembre, y a partir de esa fecha iniciarán las comparecencias de los secretarios de despacho ante el Congreso local.

Finalmente, subrayó que, aunque este es un año de transición, no se modificaron los plazos para la entrega del informe y el presupuesto, a pesar de que el Congreso ya realizó ajustes en las fechas de inicio de los periodos ordinarios y los recesos legislativos.