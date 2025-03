Como “hecho aislado” valora el PT renuncia de candidata a alcaldesa en la Antigua

marzo 25, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El dirigente del partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar confirmó la renuncia de Anel Acevedo Castellanos como virtual candidata a la presidencia municipal de La Antigua.

Desde el domingo 23 de marzo, a través de sus redes la aspirante del PT a la alcaldía de La Antigua, Veracruz, Anell Acevedo, renunció a su virtual candidatura, pues planteó que recibió amenazas de terceras personas, para bajarse de la contienda.

Acevedo Castellanos participó en el proceso interno de Morena, pero al no salir seleccionada aceptó la invitación del PT para ser postulada como candidata a la alcaldía de La Antigua.

En una trasmisión en su Facebook, la aspirante mencionó: “Por cuidar mi integridad decido hacer caso a esas sugerencias (…) En este momento me bajo de la contienda; no participaré por ningún partido político. No me interesa”

Este lunes 24 de marzo el dirigente informó que se reuniría con la candidata para conocer qué es lo que había pasado, pues no era suficiente con el anuncio que había hecho a través de su Facebook.

“Sí platiqué con ella y efectivamente sí me informa que la amenazaron unas personas cerca de su casa que le dijeron que se retirara si no iba a tener problemas con sus hijos. Ella previendo cualquier problema y no causar esa duda tan difícil de un ser humano, prefirió bajarse de la contienda.

El aliado del partido Morena confió que la amenaza contra la petista se trate solo de un hecho aislado, y que no será, en adelante, una forma de inhibir la participación de los aspirantes.

“Nosotros esperamos que sea un hecho aislado, que sea ella la que haga lo conducente y nosotros en lo que ella haga la vamos a apoyar. Hasta ahorita es el único y sí nos sorprende porque sabemos que estamos trabajando, estamos buscando el juego democrático y de pronto que baje a una aspirante, pues no es buena señal. Esperamos que sea un caso aislado”.

Pidió al resto de los partidos a postular a candidatos honorables, con la idea de que no use la amenaza como una forma de impactar en la partición de otros aspirantes, “porque entonces sí estaríamos jugando a la política que nos jactamos y queremos una transformación”.