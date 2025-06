CNTE anuncia receso en huelga y termina de levantar plantón del Zócalo de la Ciudad de México

junio 7, 2025

Reiteran que se harán presentes en cada evento de la presidenta Claudia Sheinbaum exigiéndole cumpla su promesa de campaña

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este sábado un receso en su huelga nacional luego de 24 días de protestas ininterrumpidas, señalando como “insuficiente” la respuesta del gobierno federal, en particular en torno a su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

En conferencia de prensa, Pedro Hernández Morales, vocero del magisterio, aclaró que este receso no representa una rendición, sino una fase de reorganización con el objetivo de fortalecer su lucha en los próximos meses. “Nuestra salida es temporal, vamos a regresar más organizados”, advirtió.

Los docentes reiteraron su exigencia de reemplazar el régimen de cuentas individuales por un sistema solidario de pensiones, y acusaron al Poder Ejecutivo de proteger los intereses financieros que controlan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

“El argumento utilizado por la presidenta de la República para no abrogar la ley de 2007 es que no hay recursos económicos suficientes para atender dicho planteamiento. No obstante, se ha demostrado el jugoso negocio que representa la administración de los recursos de los trabajadores para los dueños de las nueve Afores privadas. Lo real es que Claudia Sheinbaum no quiere afectar los intereses de la clase oligárquica, históricamente beneficiada e intocable en este país”, sostuvo Hernández Morales.

Tras este anuncio, comenzó el retiro de los maestros del Zócalo capitalino, principalmente provenientes del estado de Oaxaca, aunque también participaron contingentes de varios estados del país. Se estima que entre el 85 y 90% de la plaza ya ha sido despejada, y se espera que el retiro total concluya alrededor de las 16:00 horas. Personal de limpieza y transporte ya se encuentra presente para realizar labores de saneamiento en la Plaza de la Constitución.

La CNTE dejó en claro que este repliegue no significa el fin de su movimiento, sino una pausa estratégica de cara a nuevas acciones para presionar al gobierno federal a cumplir con sus demandas.