Alertan por aumento de discapacidad auditiva en el futuro en Xalapa

agosto 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director del DIF municipal, Alejandro del Ángel Aguilar, dijo que la discapacidad auditiva ha ido en aumento y puede crecer aún más.

En entrevista durante la entrega de 134 aparatos auxiliares auditivos en el Palacio Municipal dijo que al proceso de envejecimiento que puede conllevar una discapacidad auditiva, a lo que se suma la costumbre y el uso de audífonos y sonidos elevados.

«Es un tema que aqueja al adulto mayor porque hay un problema degenerativo del nervio auditivo, pero desde luego que influye el aspecto del trauma acústico, sí es esperable que en el futuro la discapacidad auditiva crezca».

El funcionario municipal explicó que los apoyos que entregaron no son solo para adultos mayores, sino también menores de edad.

Por ello, recomendó a los padres y madres de familia que sus hijos escuchen música en volúmenes moderados y por tiempo breve.

«Evitar el trauma acústico en los lugares donde se genera un ruido elevado es un tema que se debe considerar y proteger con un audífono protector», añadió.