Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

febrero 10, 2026

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció el nombramiento de Mauricio Maillé como director del Museo del Palacio de Bellas Artes, cargo que asumirá a partir del 16 de febrero en sustitución de Daniel Garza Usubiaga, quien ocupaba el cargo desde octubre de 2024.

Además, la dependencia cultural indicó que Laura Valencia fue nombrada como nueva directora del Museo Nacional de la Estampa (Munae), iniciará funciones el 2 de marzo, una vez concluidos sus compromisos profesionales previamente adquiridos. En este recinto, sale Emilio Payán.

“Ambos cuentan con una sólida trayectoria en el ámbito artístico y cultural. Con estas designaciones, el Instituto reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los museos, la continuidad de sus programas y la renovación de espacios para 2026”, indicó el INBAL.

Mauricio Maillé es gestor cultural especializado en museos, exposiciones y proyectos curatoriales. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado en la planeación y realización de proyectos expositivos, curaduría, edición de libros de arte y diseño museográfico, con lo que ha consolidado una práctica orientada al fortalecimiento de instituciones culturales y a la difusión del patrimonio artístico nacional e internacional.

⇒ Con más de 30 años de trayectoria, ha realizado alrededor de 70 exposiciones en México, Estados Unidos y Europa de destacadas colecciones fotográficas y acervos de arte contemporáneo.

Mientras que Laura Valencia es artista visual, ha trabajado como impresora y coordinadora en talleres de grabado, así como en la gestión de proyectos colectivos de gráfica independiente. En 2013, cofundó la Unión de Coeditores Gráficos, junto con editoras, editores, artistas y talleres de grabado de distintos estados del país.

⇒ Su obra se ha presentado en museos nacionales e internacionales como Ex Teresa Arte Actual, Museo Nacional de la Estampa, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo del Banco de la República en Bogotá, Museo Suizo de Arquitectura en Basilea y el Kunstquartier Bethanien en Berlín, entre otros.

El INBAL agradeció y expresó su reconocimiento a Daniel Garza y Emilio Payán, quienes concluyeron sus encargos al frente de estos museos para emprender nuevos compromisos de trabajo. Garza Usabiaga continuará la colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en el desarrollo de proyectos curatoriales para distintos museos del INBAL.