Cinemex celebra su 30 aniversario con boletos a 30 pesos

agosto 6, 2025

¡Cinemex celebra a lo grande su 30 aniversario junto a los amantes del cine! La famosa cadena de cines mexicana tendrá boletos en 30 pesos, además de descuentos y promociones especiales cada martes. Aquí te contamos todos los detalles de esta increíble promoción.

#30CumpleCinemex es el hashtag con el que la cadena de cine celebra tres décadas, y con ello tiene ofertas todos los días.

Del 4 de agosto al 2 de septiembre de 2025, el boleto de cine costará a 30 pesos, independientemente si lo compras en taquillas, por su sitio web o desde su aplicación móvil. La promoción aplica para cualquier día de la semana, únicamente para funciones que inicien antes de las 16 horas.

El boleto de cine a 30 pesos aplica para las salas Tradicional y Premium, formatos 2D, 3D y Atmos. Hay otros conceptos de Cinemex, como Market y Platinum, que no entran esta oferta.

Para hacer válida la promoción se puede hasta un máximo de seis boletos, así que si eres ‘de familia numerosa’ o tienes un grupo grande de amigos, deberán comparar las entradas en más de una transacción en el cine.

Pero eso no es todo. Cinemex también lanzó una segunda promoción: boletos a 70 pesos para formatos IMAX y 4D, perfectos para disfrutar de películas con sonido envolvente y butacas en movimiento. Esta oferta también estará disponible hasta el 2 de septiembre, sin restricción de horario.

Ofertas y descuentos en combos

Si creías que los boletos eran la única oferta, estás equivocado, pues Cinemex también tendrá combos en oferta por sus 30 años en el mercado.

Dos de sus combos más famosos tendrán precio especial, aunque con ciertas restricciones:

Combo Pareja en $199 pesos

1 palomitas grandes (100 g aprox)

2 refrescos grandes (946 ml c/u)

1 M&M’s cacahuate (37.5 g).

Combo Individual en $115 pesos

1 palomitas medianas (85 g aprox)

1 refresco mediano (680 ml)

1 M&M’s cacahuate (37.5 g)

A diferencia de los boletos, la oferta en combos está disponible solo de lunes a viernes, del 4 de agosto al 2 de septiembre, y antes de las 16 horas.

Si todo esto no te parece suficiente, durante todo el mes de agosto, cada martes habrá una nueva sorpresa a $30 pesos. Esta dinámica busca que los asistentes regresen semana tras semana a la celebración.

Cinemex recomienda seguir sus cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram para conocer las promociones semanales que tendrá en todos sus complejos.