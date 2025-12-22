Cinco estafas digitales que se intensifican a fin de año, advierte Kaspersky

diciembre 22, 2025

Con la llegada de las fiestas de fin de año, cuando aumentan las compras, los viajes y las transacciones financieras, las estafas digitales se intensifican. Un análisis reciente de Kaspersky identifica los cinco esquemas más comunes en este período y refuerza la importancia de redoblar la atención y adoptar medidas de seguridad. A continuación, descubre cómo funcionan estas estafas y cómo protegerte.

Generalmente llega por SMS o mensajería instantánea desde un remitente desconocido, informando que se ha recibido una transferencia o pago. El mensaje indica que el monto está disponible y que, para acceder a él, es necesario hacer clic en un enlace. Los enlaces redirigen a sitios fraudulentos, como plataformas de juegos en línea o páginas no oficiales. Para “liberar” el dinero, se solicita el pago de una supuesta comisión y el registro en la plataforma, que en realidad es falsa y tiene como objetivo robar datos personales y el dinero ingresado.

Aunque es una estafa conocida, su volumen aumenta notablemente después de fechas de alto consumo, como eventos de descuentos y temporadas de compras. Las personas suelen estar esperando paquetes, lo que facilita el engaño. El mensaje puede llegar por correo electrónico o SMS e incluye datos personales básicos de la víctima. Al hacer clic en el enlace, se accede a una página falsa donde se solicita un supuesto pago adicional para la entrega. Los montos suelen ser bajos, lo que hace que muchas víctimas paguen sin sospechar. El dinero se transfiere a cuentas fraudulentas y rara vez puede recuperarse. Algunas variantes usan el nombre de empresas de mensajería reconocidas.

El mensaje llega por correo electrónico utilizando el nombre de entidades gubernamentales, autoridades fiscales, organismos reguladores o incluso del “gobierno”. El enlace dirige a los usuarios a una página falsa que muestra información personal de la víctima (como nombre, dirección u otros datos), indicando que su documento de identidad está irregular o bloqueado. Para “regularizar la situación”, se solicita el pago de una comisión. El sitio imita la apariencia de plataformas oficiales y, en algunos casos, incluye un chat falso para aumentar la credibilidad. El dinero transferido se envía a cuentas fraudulentas y es difícil de recuperar.

Muy común a fin de año, cuando aumenta el número de viajes. El mensaje llega por SMS o correo electrónico informando que las millas o puntos de programas de fidelidad han vencido, están por vencer o ya expiraron. Para no perderlos, se invita a la víctima a hacer clic en un enlace que dirige a un sitio falso que imita plataformas de aerolíneas, bancos o programas de recompensas. El objetivo es robar las credenciales de acceso y utilizar las millas para emitir pasajes u otros beneficios.

El mensaje promete un upgrade gratuito a una tarjeta de crédito con beneficios exclusivos, generalmente dirigido a personas de altos ingresos y utilizando el nombre de bancos reconocidos. Al hacer clic en el enlace, la víctima es llevada a una página falsa donde se solicitan datos de acceso a la banca en línea o información confidencial. Una vez obtenidos, los delincuentes utilizan estos datos para cometer otros fraudes.

“El fin de año, con su euforia de compras y celebraciones, crea un entorno ideal para los ciberdelincuentes. Aprovechan el aumento de transacciones y compras en línea para explotar vulnerabilidades en sistemas de pago, autenticación y redes sociales. En este contexto, el phishing, los sitios falsos y la ingeniería social resultan especialmente eficaces. Conocer estas tácticas y utilizar herramientas de seguridad digital es clave para reducir los riesgos”, afirma Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Para evitar caer en estas estafas digitales, los expertos de Kaspersky recomiendan:

Mantén el pensamiento crítico: No confíes automáticamente en mensajes, incluso si incluyen datos personales. Los estafadores usan esta información para generar credibilidad.

Desconfía de ofertas y promociones: Los fraudes suelen prometer descuentos exclusivos en viajes, eventos o productos. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

Revisa cuidadosamente sitios y mensajes: Muchas estafas usan páginas falsas que imitan a las originales con pequeños cambios en la dirección web. Aunque antes los errores gramaticales eran una señal clara, hoy la inteligencia artificial permite crear mensajes más convincentes. Verifica siempre la URL y accede a los sitios escribiendo la dirección directamente o usando aplicaciones oficiales.

Comprende la ingeniería social: Los delincuentes manipulan emociones como urgencia, miedo o entusiasmo para provocar decisiones impulsivas.

Utiliza siempre canales oficiales: Prioriza tu seguridad digital comprando solo en sitios confiables y compartiendo únicamente la información necesaria.

Usa tarjetas virtuales para compras en línea: Estas tarjetas pueden limitarse a un monto o período específico, reduciendo riesgos.

Evita guardar datos de tarjetas en sitios web: Esto disminuye el impacto de posibles filtraciones o ataques.

Monitorea tus cuentas y movimientos: Revisa frecuentemente tus estados de cuenta y actúa de inmediato ante cualquier actividad sospechosa.

Cuenta con una solución de ciberseguridad confiable: Con Kaspersky Premium, puede proteger datos personales, pagos en línea, dispositivos y tu identidad digital.