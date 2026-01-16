Cielo medio nublado con lluvias aisladas en zonas de Veracruz

enero 16, 2026

Para hoy, la masa de aire polar que se asocia al frente núm. 28, se desplazará hacia el oriente del golfo de México, permitiendo una recuperación de las temperaturas vespertinas en el norte, centro, sur y sureste de la República Mexicana. A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Por su parte, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 29) a partir del mediodía en el norte de Chihuahua y Coahuila, el cual interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de México. Canales de baja presión sobre el norte y occidente del país, en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México; así como intervalos de chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, además de lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste del territorio mexicano.

Desde hoy y durante el fin de semana, un nuevo frente frío (núm. 29) ingresará y recorrerá el litoral del golfo de México. Para más información, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de enero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 16 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 16 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 16 de enero de 2026:

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (norte).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Tamaulipas (sur) y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante esta mañana: Tamaulipas (costa sur), Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, siendo muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 2 a 4 °C y máxima de 14 a 16 °C. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo muy frío con heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la península, con rachas 30 a 50 km/h en el norte de Baja California, y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Baja California Sur.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado y sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, siendo muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 30 km/h en zonas costeras de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Nayarit. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco y Michoacán, y rachas de hasta 30 km/h en zonas costeras de Nayarit y Colima.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío a muy frío con posibles bancos de niebla en zonas de Oaxaca y Chiapas. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes en Guerrero, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias aisladas en zonas de Oaxaca y Chiapas. Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado con lluvias aisladas en zonas de Veracruz. y sin lluvia en Tamaulipas y Tabasco; y bancos de niebla en zonas altas de Veracruz. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región. Durante la tarde ambiente templado. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas (norte); y viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Tamaulipas (sur) y Veracruz; y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura durante la mañana en la costa sur de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado y sin lluvia en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por la mañana, ambiente fresco y templado durante la tarde. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Yucatán y Quintana Roo, y con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura durante la mañana en costas de dichos estados.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente de muy frío a frío en la región, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; y vientos de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y rachas de hasta 40 km/h en zonas de Aguascalientes.

Mesa Central: Por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente frío en la región, siendo muy frío con bancos de niebla en zonas de la región. Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado; probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Puebla y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Huitiupán (Zacatonal de Juárez), Chis, 32.0 y Balancán (San Pedro), Tab. 30.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Pungarabato (Ciudad Altamirano), Gro. 38.7; Mocorito (San Juan), Sin. 35.3; Apatzingán, Mich. 35.1; Acaponeta y Rosamorada (Marismas Nacionales), Nay 34.0; Manzanillo, Col. 33.3 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 17.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Ensenada (Constitución de 1857), B.C. y Temósachic, Chih. -6.2; Yécora, Son. -0.7; San Dimas (Las Vegas), Dgo. 0.1; Apan (Itesa), Hgo. 1.1; San Luis Potosí, S.L.P. 1.6 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 8.0.