Capacitan constantemente a juzgadores para atención de casos de mujeres víctimas de violencia

noviembre 11, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se hace un llamado y se capacitan a jueces y juezas en torno a la aplicación correcta de la justicia para las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, aseveró la magistrada presidenta del Poder Judicial del estado de Veracruz, Rosalda Hernández Hernández.

La representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado destacó que se han tenido reuniones periódicas con las personas juzgadoras para tratar este y otros temas.

“La semana pasada estuvimos en Coatzacoalcos, en mesas de trabajo en Acayucan, Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Cosamaloapan, estamos trabajando en ello”.

Destacó que existe como marco jurídico el Código Penal, además de un protocolo y se sigue trabajando de manera constante en temas como el acoso sexual.

Si bien algunos de estos delitos se siguen por querella y otros de oficio, hay sanciones van desde multas a sanciones privativas de la libertad, depende incluso de la edad de la persona.

Asimismo, dijo que hay un llamado no solo a jueces y juezas que tienen estos casos de violencia contra las mujeres en sus manos, sino a todas las autoridades en su debido ámbito de competencia, pues una parte del proceso le corresponde a la Fiscalía General del Estado y otra a Secretaría de Seguridad Pública.

Por otra parte, exhortó a todas las mujeres a descargar la aplicación Veracruzana Protegida en sus teléfonos móviles para que en caso de tener una situación de riesgo puedan comunicarse de inmediato para solicitar ayuda.