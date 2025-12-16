Aumenta la violencia LGBT+ en 2024: asesinatos y desapariciones al alza

diciembre 16, 2025

En la creciente era de movimientos conservadores y fundamentalistas, la comunidad LGBT+ se enfrenta a la progresiva discriminación y violencia. En 2024, el Observatorio de Crímenes LGBT+ documentó al menos 93 asesinatos de personas LGBT+ en México con indicios de motivación por prejuicio por orientación sexual, identidad y/o expresión de género, señala el portal Golpe de Cadera.

Así lo reveló el informe 2024 “Nuestras vidas cuentan: Datos y voces sobre los crímenes por prejuicio contra personas LGBTI+ en México”, en donde se registra la violencia estructural que enfrenta la comunidad LGBT+ en el país, presentando datos sobre cuatro ejes principales: asesinatos, desapariciones, atentados y suicidios.

Radiografía de la violencia LGBT+ en México

De acuerdo con el informe, entre 2019 y 2024 se identificó una tendencia sostenida y creciente de asesinatos en contra de la población LGBT+, siendo en 2021 el año que alcanzó el pico más alto con 99 asesinatos, mientras que 2023 tuvo un descenso atípico a 62 casos debido a la pérdida parcial de información por un ataque al sitio web del Observatorio.

Entre las personas más afectadas destacan las mujeres trans y los hombres gays como poblaciones más vulnerables ante la violencia sistemática y letal, y es que según la distribución de los asesinatos por identidad y orientación sexual, 57 de los casos de asesinato fueron en contra de mujeres trans, es decir, más de la mitad del total, mientras que se registraron 28 casos de hombres gays.

También se documentaron tres asesinatos de mujeres lesbianas, dos de personas muxes, uno de un hombre trans y uno de un hombre bisexual. El informe destaca especialmente los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos; entre 2019 y 2024 se registraron 46 asesinatos de personas defensoras y, únicamente en 2024, se documentaron 12 asesinatos de personas defensoras LGBT+, siete de mujeres trans y cinco de hombres gays.

La forma más extrema de violencia contra la comunidad LGBT+ suele estar precedida por otras agresiones. El informe documenta que, en 2024, siete de los asesinatos estuvieron acompañados de violencia sexual previa, lo que representa 7.52% del total de casos.

El uso de arma de fuego fue el método más documentado 36 casos, seguido por golpizas, con 13 casos y el uso de arma punzocortante en 11 casos. En cuanto a la distribución por entidad, la Ciudad de México encabeza la lista con 18 asesinatos, seguida de Veracruz con 13 y Jalisco con siete.