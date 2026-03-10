Capturan a mujer que disparó contra mansión de Rihanna

marzo 9, 2026

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó la detención de una mujer de aproximadamente 30 años, señalada como presunta responsable de disparar alrededor de diez tiros con un rifle AR-15 contra la residencia de la cantante Rihanna en Beverly Hills, California; el incidente ocurrió cerca de las 13:21 hora local del domingo 8 de marzo.

De acuerdo con reportes policiales citados por Los Ángeles Times y NBC, la sospechosa se acercó a la propiedad en un vehículo Tesla blanco y disparó desde el exterior: cuatro de los disparos alcanzaron la residencia y al menos uno penetró las paredes.

Rihanna, de 38 años, se encontraba en el interior de la mansión durante el ataque, pero no resultó herida. No se ha informado si su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos estaban presentes al momento de los hechos.

La sospechosa intentó huir del lugar, pero fue alcanzada por la policía aproximadamente a 12 kilómetros de distancia y puesta bajo custodia. Las autoridades no han revelado su identidad ni el posible móvil del ataque, aunque informó el sargento Jonathan de Vera, portavoz del LAPD, que no se reportaron personas heridas.

Imágenes difundidas tras el tiroteo mostraron la propiedad acordonada con cinta amarilla, mientras personal de seguridad permanecía en el exterior junto a un vehículo blanco. La policía confirmó que se encontraron casquillos de rifle de asalto en el lugar.