Paris Hilton descubre por televisión que su casa ardió en California

CIUDAD DE MÉXICO.- Los devastadores incendios que afectan el estado de California han dejado una huella de destrucción, incluidas pérdidas irreparables para muchas familias. Entre las afectadas se encuentra Paris Hilton, quien descubrió a través de la televisión que su casa en Malibú quedó hecha cenizas.

La socialité y empresaria compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales, donde relató el momento en que, junto a su familia, vio en televisión cómo su casa en Malibú era devorada por las llamas. De acuerdo con ella, quedó devastada al darse cuenta que la residencia donde pasó algunos de los mejores momentos de su vida quedó en ruinas.

“Con el corazón roto más allá de las palabras. Sentarse con mi familia, viendo las noticias, y ver cómo nuestra casa en Malibú arde hasta los cimientos en la televisión en directo es algo que nadie debería tener que experimentar”, comentó Paris, quien ha mostrado en vídeo el momento en que ven la terrible noticia.

Paris expresó su gratitud porque la seguridad de su familia no se vio comprometida durante el devastador desastre natural, pero externó su preocupación por las numerosas víctimas de los incendios y les envió un mensaje de aliento.

“Mi corazón y oraciones están con todas las familias afectadas por estos incendios. A todas las personas que han perdido sus hogares, sus recuerdos y sus amadas mascotas. Estoy angustiada por aquellos que todavía están en peligro o por mayores pérdidas”, señaló.

Asimismo, Paris Hilton se mostró sumamente agradecida con los bomberos y socorristas que enfrentan el peligro para proteger a la comunidad de Los Ángeles, calificándolos como “verdaderos héroes”.

Heartbroken beyond words ???? Sitting with my family, watching the news, and seeing our home in Malibu burn to the ground on live TV is something no one should ever have to experience.???? This home was where we built so many precious memories. It’s where Phoenix took his first steps… pic.twitter.com/aeJAgJrymA