Cancelan protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

agosto 29, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la protección del Servicio Secreto para la exvicepresidenta Kamala Harris, su rival en las elecciones de 2024.

Por ley, todos los exvicepresidentes reciben protección federal durante seis meses luego de dejar el cargo. En el caso de Harris, el expresidente Joe Biden extendió el periodo hasta enero de 2026.

La carta dirigida a la demócrata indica que la seguridad adicional concluirá el 1 de septiembre. La asesora principal de Harris, Kirsten Allen, agradeció la profesionalidad y el compromiso del Servicio Secreto.

Kamala Harris fue la candidata por parte del Partido Demócrata después de que Biden abandonara la contienda. Perdió frente a Trump en las elecciones de 2024, aunque no descarta postularse en 2028.

El mandatario también ha retirado la protección federal a otros críticos, como el exasesor de seguridad nacional John Bolton, y en marzo la eliminó para los hijos de Biden, Hunter y Ashley.