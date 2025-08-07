Canal Once retoma sus programas musicales con el estreno de ‘Resonante‘

agosto 7, 2025

¡Prepárate para un viaje musical que vibra con cada rincón de la urbe! Canal Once anuncia el estreno de Resonante, una producción original que retoma la tradición musical de la televisora y la proyecta hacia nuevas audiencias, con toda la energía que solo la televisora del IPN sabe capturar.

En esta primera temporada, Resonante ofrece sesiones que reúnen a talentos emergentes y artistas consolidados, abarcando una amplia diversidad de géneros musicales, desde propuestas independientes, pop, rock, punk hasta corridos y etnoelectrónica.

Cada episodio se graba en locaciones públicas y abiertas de la Ciudad de México, convirtiendo cada presentación en una experiencia única, donde veremos y escucharemos a Luisa Almaguer, Danny Padilla, Grito Exclamación, entre otras muchas sorpresas.

⇒ Además de su transmisión en pantalla, Resonante ofrecerá en YouTube y redes sociales versiones extendidas o adaptadas para crear una programación fresca, diversa y atractiva para audiencias jóvenes y multiculturales.

De esta forma, Canal Once reafirma su compromiso con la difusión cultural y el impulso al talento musical con el estreno de Resonante, los jueves a partir del 7 de agosto a las 23:00 h, por la señal 11.1 y en las plataformas digitales oficiales de Once Digital. Consulta su programación en https://canalonce.mx/.