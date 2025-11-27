Cae ‘El Goofy‘, presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen

noviembre 27, 2025

Antonio ‘N’, alias El Goofy, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. El hombre es señalado como autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal, quien fue víctima de un ataque directo el 13 de octubre.

De acuerdo con medios como Milenio, El Goofy habría sido la persona que reclutó, armó y ofreció una paga a los sicarios Héctor “N” y Donovan “N”, quienes ejecutaron el ataque contra el litigante y que actualmente ya se encuentran vinculados a proceso.

El periodista Carlos Jiménez señalo que El Goofy residía en la colonia Doctores, desde donde habría planeado la agresión; sin embargo, tras el crimen huyó de su domicilio para evadir la acción de la justicia. Agentes lo ubicaron después de semanas de seguimiento y finalmente lograron su captura.

⇒ El Goofy fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde continuará la integración de la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

Anteriormente se informó que Héctor “N” confesó que El Goofy les prometió 30 mil pesos para cometer el homicidio. Además, fue él quien presuntamente les proporcionó las armas de fuego con las que cometieron el crimen y que su compañero fue el que realizó la detonación que acabó con la vida de David Cohen.

Tras el ataque, la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Lujan, informó que en el ataque fue realizado por dos personas a bordo de una motocicleta; sin embargo, dichas personas fueron contratadas por un presunto autor intelectual del delito.