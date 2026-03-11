Buscan mapear violencia contra mujeres: capacitan a alcaldes en Veracruz

marzo 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Autoridades del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) capacitan a alcaldes y funcionarios municipales de Veracruz para mantener actualizada la información sobre los casos de violencia contra las mujeres y contar con un mapeo de la situación en cada municipio.

La titular del IVM, Zaira del Toro, informó que hasta el 6 de marzo se había capacitado a 180 alcaldes, alcaldesas y directoras de los Institutos Municipales de las Mujeres.

“Invitamos a los alcaldes a suscribir los convenios de colaboración con el Banco de Datos. Para nosotros es de suma importancia tener mapeados los municipios a nivel federal sobre los tipos y modalidades de violencia que acontecen en cada demarcación”, explicó.

Detalló que durante las capacitaciones también se informa a las autoridades municipales sobre las funciones y atribuciones de los Institutos Municipales de las Mujeres, además de involucrar a los sistemas DIF municipales y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

La funcionaria recordó que también se prepara a las autoridades locales como primeros respondientes en casos de desaparición de niñas o mujeres.

Estos grupos de trabajo apoyarán en la canalización de reportes y en la coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz cuando se active un reporte de no localización.

“Se trata de capacitar a los funcionarios de primer contacto sobre la vinculación que deben tener con las instancias estatales, saber a qué instituciones llamar y cómo canalizar a las personas que requieren atención institucional”, agregó.