Burócratas estatales recibirán aumento salarial del 6 por ciento partir de la próxima quincena: Nahle  

septiembre 23, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García anunció un incremento salarial para los trabajadores del estado del 6 por ciento directo al salario y 2 por ciento en prestaciones a partir del 30 septiembre.

En un mensaje a través de sus redes sociales, acompañada por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, la mandataria aseveró que se nivelara también el salario para casi mil empleados estatales que estaban percibiendo menos del salario mínimo.

“Hoy tenemos buenas noticias, es para anunciar que todos los trabajadores del estado de Veracruz, a partir del 30 de septiembre va a haber un aumento en el salario del 6 por ciento, más el 2 por ciento de prestaciones”.

Además, dijo habrá otras prestaciones adicionales como servicio de las estancias infantiles para las madres trabajadoras.

Todo lo anterior fue posible gracias a la disciplina financiera que se ha desarrollado desde el inicio de la administración que encabeza.

“El secretario de Finanzas que nos ayuda mucho en la disciplina financiera, en el gasto, pues también la noticia de que teníamos alrededor de mil trabajadores que estaban por debajo del salario mínimo. Ya todos los trabajadores que estaban debajo del salario mínimo, también viene su ajuste salarial para darles de acuerdo a la compensación de ley”, finalizó.Yhadira Paredes

