José Madero prepara “Érase una Bestia”, su primer gran concierto masivo en el Estadio GNP Seguros

octubre 21, 2025

Ciudad de México.- El cantautor José Madero Vizcaíno, una de las figuras más representativas de su generación, está listo para escribir un nuevo episodio en su carrera con el espectáculo “Érase una Bestia”, programado para el 24 de enero de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Será su primer concierto masivo en la capital del país, un evento único que reunirá a más de 60 mil personas para celebrar una trayectoria que ha dejado una huella profunda en la música mexicana.

Con una mezcla de introspección, energía y lirismo, Madero continúa consolidándose como un referente del rock alternativo latinoamericano, fiel a su estilo y a la conexión que mantiene con su público, al que ha acompañado durante casi una década como solista.

Sarajevo marca la evolución artística y emocional de José Madero

Como parte de esta nueva etapa, Madero presentó “Baila Conmigo”, su más reciente sencillo y último focus track del disco Sarajevo, una obra que refleja su crecimiento personal y musical.

Inspirado en un viaje por la antigua Yugoslavia, el artista bautizó su sexto álbum de estudio con el nombre de la capital bosnia, una ciudad que —según ha compartido— lo marcó profundamente por su historia y su capacidad de resiliencia.

El álbum es un recorrido por las emociones humanas y los contrastes de la vida, donde canciones como “Día de Mayo”, “Cum Laude” y “Gardenias ’87” muestran la madurez de un compositor que ha hecho de la melancolía y la reflexión su sello personal.

Madero, conocido por su capacidad para transformar vivencias en poesía musical, ha demostrado que su arte va más allá de los géneros, abarcando desde la nostalgia hasta el existencialismo con una autenticidad inquebrantable.

Una gira internacional que confirma su éxito dentro y fuera del país

En los últimos meses, José Madero ha llevado su música a Latinoamérica y Europa como parte de la gira Sarajevo, donde ha reunido a más de 250 mil personas en distintas ciudades.

Durante este recorrido, el cantautor debutó en el Vive Latino de Zaragoza, España, y ofreció presentaciones en Madrid, Barcelona, Berlín y París, consolidando su presencia en escenarios internacionales.

La gira ha sido un reflejo del cariño que el público mantiene hacia su propuesta artística, combinando una puesta en escena impecable con un repertorio que repasa casi diez años de carrera en solitario.

Un espectáculo que promete hacer historia en la escena musical mexicana

El concierto “Érase una Bestia” representa un momento crucial para el artista, quien ha recorrido los recintos más importantes de la Ciudad de México, como el Teatro Metropólitan, El Cantoral, la Arena Ciudad de México y el Auditorio Nacional.

Su próximo encuentro con los fans promete ser una experiencia monumental, donde la narrativa visual, la fuerza escénica y la conexión emocional se fusionarán en un solo espectáculo.

Entre sus lanzamientos más recientes destacan “Vidrio por Doquier”, “Campeones” y “Rayo de Luz”, además de colaboraciones con Mijares, Reyno y Paty Cantú, que han ampliado su alcance y reafirmado su versatilidad como artista.